The Beauty and the Geek

pub

Já foi mais comum, entre celebridades, descobrir os cônjuges no mesmo ramo profissional. Hoje, são cada vez mais as personalidades que parecem ter um gosto especial pelos geeks. Esta tendência vem enaltecer prioridades além do six pack ou de uns lindos olhos (que, convenhamos, de nada servem em algumas situações).





Um dos casos mais mediáticos foi o do anúncio do casamento da modelo australiana Miranda Kerr com Evan Spiegel, cofundador do Snapchat, em julho de 2016.





Também a tenista Serena Williams parece ter um gosto especial pelos tech nerds, uma vez que também está noiva de Alexis Ohanian , cofundador da Reddit, uma rede social de partilha de conteúdos web.





Já a supermodelo Karlie Kloss mantém uma relação de quatro anos com Joshua Kushner, graduado em Harvard e criador da Cadre, uma plataforma de investimentos tecnológicos.





A atriz Allison Williams e Ricky Van Veen, um dos fundadores do website College of Humor,são mais uma prova que não existem pares improváveis, sendo oficializado o seu casamento em 2015. No final de 2016, Ricky passou a colaborar com o Facebook, tornando-se o seu diretor criativo de estratégia global.





A beleza da modelo Lily Cole e a inteligência de Kwame Ferreira, responsável pela criação da agência digital Kwamecorp, acabou por resultar no nascimento da primeira filha do casal, Wylde, em 2016. Os dois conheceram-se numa ação de investimento do projeto Impossible.com, de Lily.