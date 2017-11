O elenco principal da conhecida série de sucesso da Netflix marcou presença, mas quem roubou todas as atenções foi a dupla canina de Corgis (a raça favorita da rainha) e o ator Billy Jenkins, que interpreta o pequeno príncipe Carlos.

A nova temporada da série vai continuar a seguir a relação da rainha (Claire Foy) com o Duque de Edimburgo (Matt Smith) enquanto esta enfrenta alguns problemas. Philip sente-se frustrado com o seu papel de consorte e considera não ter a autoridade necessária perante o filho, o príncipe Carlos, herdeiro ao trono britânico. A história desta segunda temporada arranca precisamente no ano 1956, quando Carlos faz oito anos.

A estreia aconteceu nas salas de cinema Odeon, em Leicester Square, em Londres.