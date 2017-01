pub

Há muito que é conhecida a paixão de Kate Middleton por fotografia, nomeadamente através das fotografias oficiais do príncipe George e da princesa Charlotte de sua autoria. Esta semana, o talento fotográfico da Duquesa de Cambridge foi reconhecido pela Royal Photographic Society . A partir de agora, Kate Middleton é membro vitalício da instituição.A verdade é que ao longo do tempo, esta sua característica tem ajudado a desenvolver uma maior ligação entre os membros da família real e os seus súbditos. É graças a ela que temos tido a possibilidade de ver imagens de família, já por si ternurentas, mas com um toque pessoal.Recorde nesta galeria de imagens algumas das fotografias tiradas por Kate Middleton.