Mães & Filhas: as duplas mais parecidas

Georgie May Jagger e Jerry Hall

Nicole Richie com os filhos Harlow e Sparrow

pub

Em alguns casos quase podemos pensar que estamos a ver a dobrar. Mas não! Elas são mundialmente conhecidas, mães e filhas, e são a imagem umas da outras.

Para além de beneficiarem dos bons genes, as filhas herdaram também o sentido de estilo das mães e compartilham com elas o sucesso no meio artístico.