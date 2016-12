pub

A nova iniciativa de responsabilidade social da Swatch reuniu em Lisboa algumas celebridades que fizeram questão de se associar a esta causa.





O modelo "Swatch Docinho", um modelo exclusivo para Portugal, é apresentado numa embalagem especial, com desenhos de ursinhos coloridos, e estará disponível em todos os agentes oficiais da Swatch em Portugal. O preço de venda ao público é de 50€.





As receitas ajudarão na angariação de bens fundamentais como leite, papas, vacinas e fraldas, para que crianças da Ajuda de Berço cresçam num ambiente de amor e o mais familiar possível.



A Swatch encara o apoio a crianças em risco, através de projetos de cariz social, como um desafio partilhado com a sociedade civil, onde a participação de todos se traduz no auxílio àqueles que dele mais necessitam e várias foram as caras conhecidas que apoiaram esta iniciativa.