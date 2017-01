Todas as novidades no mundo do cinema, diretamente de Park City.

Já arrancou mais um Sundance Film Festival, no Utah (Estados Unidos). Todos os anos este evento reúne o que de melhor se faz no cinema independente e acaba sempre por dar a conhecer um pouco daquilo que serão as grandes tendências do ano no mundo dos filmes.

Também por isso, este festival é um excelente ponto de encontro entre personalidades ligadas ao cinema, desde realizadores, a produtores e atores. É aqui que são discutidas muitas das preocupações da indústria cinematográfica, bem como as novidades tecnológicas ao serviço da mesma. Em 2016, mais de 46 mil pessoas marcaram presença no festival, fazendo dele o maior evento de cinema independente dos Estados Unidos.

Este ano, o festival traz alguns destaques importantes. A estreia mundial do documentário An Inconvenient Sequel, por exemplo. Trata-se da continuação de Uma Verdade Inconveniente, acerca das alterações climáticas e que conta com a participação de Al Gore.











Da programação deste ano faz parte também o documentário Trumped, sobre a vitória do republicano nas últimas presidenciais norte-americanas. A estreia de Manifesto, filme que conta com Cate Blanchett no papel principal, interpretando 13 personagens diferentes em monólogos, é um dos mais aguardados. O Brasil estará também representado através do filme Não Devore Meu Coração, com Cauã Reymond e Ney Matogrosso no elenco.











Kristen Stewart foi uma das actrizes que marcou presença nestes últimos dias de festival, para a estreia mundial do seu primeiro filme enquanto realizadora – Come Swim.