Lady Kitty Spencer, sobrinha da Princesa Diana, voltou a desfilar para a Dolce & Gabbana no mercado de Natal que a marca organizou em parceria com o Harrods, em Londres. A apresentação da coleção exclusiva contou com a presença de várias personalidades, como o atleta olímpico Tom Daley, Amber le Bon (filha do vocalista dos Duran Duran) e Rafferty Law (filho de Jude Law), que desfilaram para a marca nessa noite. Embora o evento fosse uma estreia para muitos dos modelos convidados, Kitty Spencer já tinha desfilado para a marca em fevereiro e em setembro deste ano.

Filha de Charles Spencer, o irmão mais novo da Princesa Diana, Kitty Spencer contou à revista Tatler, em 2015, que não tem muitas memórias da tia, que morreu quando tinha apenas sete anos. Os pais de Kitty mudaram-se para a África do Sul quando a Princesa Diana e o Príncipe Carlos se estavam a divorciar para proteger a família da imprensa, por isso Kitty e os irmãos não cresceram muito próximos dos primos.

Kitty Spencer estudou psicologia, política e literatura inglesa em Cape Town antes de ir para Florença estudar história da arte e aprender italiano. Agora, com 26 anos, faz parte da elite britânica e dedica-se a projetos de solidariedade, como é o caso de Give Us Time e Centrepoint, duas associações das quais o primo Príncipe Harry também faz parte.