Emma Stone, Ruth Negga, Taraji P. Henson, Andrew Garfield, Dev Patel, Natalie Portman e Amy Adams são algumas das celebridades que se reuniram a convite da revista norte-americana W para cantar o tema 'I Will Survive' de Gloria Gaynor.



Uns optaram por aproveitar os seus dotes vocais, outros preferiram declamar as palavras da famosa canção. A ideia foi brincar com a despedida da presidência dos Estados Unidos de Obama e com a eminente entrada de Donald Trump na Casa Branca.



A revista W fez também recentemente uma série de capas com alguns dos atores que participaram no vídeo.



Veja aqui o vídeo: