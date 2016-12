“Acredito que os direitos das mulheres e das raparigas representam o assunto por resolver do século XXI.” (fotografia de 1984)

“As mulheres são agentes da mudança, condutoras do progresso, somos construtoras da Paz – tudo o que precisamos é uma oportunidade para podermos lutar.” (fotografia de 1992)

“Mais do que umas quantas vezes, tive de me reerguer e voltar ao jogo. Como muitas outras coisas, herdei isto da minha mãe. Ela nunca me deixa desistir de um desafio. Quando tentei esconder-me de um bully do meu bairro, ela bloqueou literalmente a porta de casa. ‘Volta lá para fora’, disse ela. E estava certa; há que parar os bullies.” (fotografia de 1992)

“Penso que o mundo seria um sitio muito melhor se mais pessoas se definissem de acordo com os seus próprios padrões e valores e não consoante aquilo que os outros dizem ou pensam sobre elas.” (fotografia de 1992)

“Há que continuar a trabalhar para melhorar as coisas, mesmo quando as probabilidades são vagas e a oposição é destemida. É isso que precisamos de fazer juntos enquanto nação.” (fotografia de 1992)

“É frequentemente quando a noite parece mais escura e antes de a febre rebentar, que se sente o momento da mudança, a ressurreição da esperança no meio do desespero e da apatia.” (fotografia de 1993)

“A pior coisa que pode acontecer numa democracia – assim como na vida de um indivíduo – é tornarmo-nos cínicos relativamente ao futuro e perder a esperança.” (fotografia de 1993)

“Nós não temos apoios suficientes no que diz respeito a licenças de maternidade como alguns países europeus têm. Por isso continuamos a dificultar a entrada das mulheres no mercado de trabalho com a garantia de que podem ser boas profissionais ao mesmo tempo que desempenham o papel mais importante, que é criar as suas crianças de forma responsável e positiva.” (fotografia de 1993)

“Não podemos ter saúde maternal sem saúde reprodutiva. Toda a saúde reprodutiva inclui contraceção, planeamento familiar e acesso ao aborto legal e seguro.” (fotografia de 1994)

“O progresso é possível. Sei-o porque o vi nas vidas das pessoas deste país, que são derrubadas e se levantam imediatamente a seguir. E sei-o por mim, na minha vida.” (fotografia de 1994)

“Calculo que pudesse ter ficado em casa a fazer bolachas e a beber chá. Mas o que escolhi executar a minha profissão, e comecei a fazê-lo antes de o meu marido ter entrado na vida pública.” (fotografia de 1994)

“Vamos sempre debater o aborto. É uma escolha difícil e controversa, e é por isso que sou a favor da escolha, porque quero que as pessoas escolham por si.” (fotografia de 1995)

“As mulheres defenderem-se umas às outras é criticamente importante.” (fotografia de 1995)

“Tenho razões para acreditar que a maioria dos americanos não concorda com os extremistas de nenhum dos lados de um tema, mas é preciso continuar à procura de uma posição comum, ou mesmo de uma posição acima, pelo nosso futuro.” (fotografia de 1996)

“Se um país não reconhece os direitos das minorias e os direitos humanos, incluindo os direitos das mulheres, não haverá a estabilidade e a prosperidade que poderia haver.” (fotografia de 1997)

“Muitas pessoas já me chamaram muitas coisas. Desistente nunca foi uma delas.” (fotografia de 1997)

“Acho que nunca li nenhum dos livros que foram escritos sobre mim.” (fotografia de 1998)

“Quando as mulheres participam na construção e na manutenção da Paz, estamos todos mais seguros.” (fotografia de 1998)

“Os desafios da mudança são difíceis. É importante que comecemos a lidar com esses desafios que confrontam a nossa nação e que nos apercebamos de que cada um de nós tem um papel que nos exige que mudemos e nos tornemos responsáveis por dar forma ao nosso futuro.” (fotografia de 2000)

“Estas questões são muitas vezes chamadas de questões de mulheres. Bom, eu sou uma orgulhosa lutadora de questões de mulheres, porque acredito firmemente que o que é bom para as mulheres é bom para a América.” (fotografia de 2001)

“Há que levar as críticas a sério, mas não a peito. Se há verdade e mérito na crítica, há que aprender com ela. Caso contrário, há que deixá-la ir de imediato.” (fotografia de 2008)

“Qualquer pessoa que diga que a discriminação racial já não é um problema nas eleições americanas não deve estar a prestar atenção.” (fotografia de 2008)

“Votar é o direito mais precioso de todos os cidadãos, e temos a obrigação moral de garantir a integridade do nosso processo de voto.” (fotografia de 2008)

“Continuemos a lutar por aqueles que são vulneráveis e marginalizados.” (fotografia de 2008)

“Em demasiados sentidos, a marcha da globalização tem sido sinónimo de marginalização de mulheres e raparigas. E isso tem que mudar.” (fotografia de 2015)

“Atingimos um marco histórico: a primeira vez que um dos grandes partidos nomeia uma mulher como sua presidente. Quando não há um teto, o céu é o limite.” (fotografia de 2016)

“Pessoas homossexuais nascem, e pertencem, em todas as sociedades do mundo. São de todas as idades, todas as raças, todos os credos. São médicos e professores, agricultores e banqueiros, militares e atletas. E quer saibamos ou reconheçamos isso quer não, eles estão entre as nossas famílias, os nossos amigos e os nossos vizinhos. Ser homossexual não é uma invenção ocidental. É uma realidade humana.” (fotografia de 2016)

"Somos um país onde pessoas com todas os passados, de nações de todas as origens, com todas as religiões, com todas as raças, podem construir uma casa. A América foi construída por imigrantes.” (fotografia de 2016)