A campanha de Hillary assentou em grande parte na defesa de questões sociais e fez dos direitos das mulheres um ponto-chave, defendendo o fim das diferenças entre ordenados em função do género, o fim da violência contra as mulheres e a saúde das mulheres, através do acesso a contraceptivos e cuidados de saúde (ginecologia, obstetrícia, planeamento familiar e interrupções voluntárias de gravidez).Percorra a galeria e recorde algumas das frases mais icónicas, populares ou polémicas de Hillary Clinton.Por Mariana Abreu Garcia