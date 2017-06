Sienna Miller criou finalmente uma conta oficial de Instagram e parece ter apostado no feminismo como principal mensagem a passar.

Cada vez mais, esta rede social se tem transformado numa espécie de espaço de debate público no qual as celebridades sentem ter a liberdade absoluta para tornar públicos os seus pensamentos e reivindicações. Muitas são as atrizes, como Penélope Cruz e Emma Watson, que pretendem dar a conhecer um outro lado das suas vidas através do Instagram, mostrando que são muito mais do que um rosto bonito. Através dos seus perfis, dão voz pelos mais desfavorecidos, pela igualdade e, sobretudo, em defesa das mulheres.

É nesta linha que parece ir a conta de Instagram de Sienna Miller - @siennathing. A primeira imagem que decidiu partilhar revela isso mesmo: a atriz aparece com uma T-shirt da Dior, na qual é possível ler a frase ‘We Should All Be Feminist’.

Hello World Wide Web. #givenin #peerpressure #luddite A post shared by Sienna Miller (@siennathing) on Jun 12, 2017 at 2:59pm PDT

Come one, come all! @oapostraphec @youngvictheatre @benedictandrews A post shared by Sienna Miller (@siennathing) on Jun 13, 2017 at 10:21am PDT