A cantora Sia deparou-se recentemente com uma fotografia que alguém tirou sua, de costas e completamente nua, no que parece ser o interior de uma casa. A entidade anónima estava a tentar vender a fotografia da cantora na Internet, prometendo a quem pagasse que "iria receber a versão focada da fotografia e mais 14 imagens".





Sia descobriu o que se passava e decidiu fazer o mais improvável: publicou a fotografia na sua conta no Twitter com a legenda: "Poupem o vosso dinheiro, aqui está de graça. Everyday is Christmas", uma alusão ao seu novo álbum com o mesmo nome que sairá no próximo dia 17 de novembro.





As reações dos fãs chegaram imediatamente: aplaudiram a coragem da cantora, que conta com quase 80 mil partilhas e 250 mil gostos no tweet.