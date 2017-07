É um dos acontecimentos sociais mais marcantes de Londres, que anualmente atrai uma série de rostos conhecidos do mundo das artes e da moda. Este ano, o evento contou com o apoio da Chanel e com personalidades como Claudia Schiffer, Lady Mary Charteris, Rita Ora, Brooklyn Beckham, Arizona Muse, Eva Herzigova e a Princesa Eugenie.

O pavilhão temporário deste ano foi desenhado por Diébédo Francis Kéré, o reconhecido arquiteto de Gando, Burkina Faso, sediado em Berlim, e que assim se torna o primeiro arquiteto africano a participar neste projeto.