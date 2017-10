Os indícios para já não são muitos, mas os fãs dos dois atores estão expectantes desde que o suposto casal foi visto no bar de um hotel em Nova Iorque. Dakota Johnson, a protagonista de As 50 Sombras de Grey, e Jon Hamm, conhecido pela sua personagem em Mad Men, formam um par improvável, mas, caso as suspeitas se venham a confirmar, com todo o potencial para se tornar um dos casais mais bem-sucedidos da indústria cinematográfica.





O ator e produtor norte-americano divorciou-se em 2015 da atriz Jennifer Westfeldt, com quem esteve casado durante 18 anos. Dakota Johnson, por sua vez, terminou em 2016 a relação de dois anos com o ex-namorado Matthew Hitt. Desde então nenhum dos dois atores oficializou novas relações, mas esta não é a primeira vez que o público os vê juntos: já em março tinham estado na festa de aniversário de Elton John.