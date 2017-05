Estivemos à conversa com Victoria Ceridono, blogger brasileira e autora do livro Bonita todos os dias.

pub

Qual foi o motivo que a levou a escrever o livro Bonita todos os dias?

Acho que todo o jornalista tem esse sonho secreto (não tão secreto) de escrever um livro. Eu sempre adorei ler livros de maquilhagem, por isso era uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer. Foi realmente um grande sonho que se tornou realidade.





Quais os conselhos que daria às pessoas que querem aumentar a autoestima?

O primeiro é parar de ser tão autocrítico, especialmente as mulheres, que têm um incrível talento para só ver defeitos nelas próprias e nunca qualidades. Este primeiro exercício, que não é muito fácil, é importante. E acho que é importante ver o que gostas em ti própria e aprender a realçar isso e como disfarçar o que não gostas, sem ficar a querer mudar tudo. Às vezes criamos um ideal de beleza na nossa cabeça e olhamos para uma pessoa e pensamos "eu queria ter esta cara". Tu não vais ter outra cara, o que importa é a tua! Todas nós temos a nossa própria beleza. Temos de nos aceitar.





Um produto que não pode faltar na sua carteira.

São alguns, mas se precisar de escolher apenas um (além do telemóvel), eu diria um lip balm.





Um produto preferido da Quem disse, Berenice?.

Uma coisa que eu adoro na Quem disse, Berenice? é a variedade de cor. Então acho que os meus produtos preferidos são os batons ou as sombras. Há muita escolha e é uma marca que acompanha as tendências.





Um truque de maquilhagem infalível.

Um olho esfumado preto com castanho é uma coisa que não falha. Não importa o tipo de rosto, o tamanho do teu olho, o tom da pele, pois vai sempre ficar bem. As cores são básicas e acho que é uma coisa que deixa qualquer mulher bonita.





A coisa de que mais gosta em Lisboa.

A comida, os azulejos e o facto de não precisar de fazer ginástica, porque as ruas são todas a subir [risos].