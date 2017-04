pub

Foi como embaixadora da marca Coach que a cantora divulgou o projeto Step Up, uma organização que ajuda jovens mulheres através de programas de formação.

Selena mostrou-se consciente para com os problemas ligados ao uso indevido das redes sociais, confessando um desejo: "Espero que saibam que merecem mais do que um like ou um comentário no Instagram."



Após três meses de ausência das redes sociais depois de, no verão de 2016, ter passado por uma depressão e das polémicas que envolveram o encerramento da sua conta de Instagram, Selena continua a ser a celebridade com mais seguidores, sendo isso sinónimo de pressão social.





Os discursos da cantora têm passado por mensagens ligadas à importância da saúde mental, tal como podemos ver nas palavras que proferiu nos American Music Awards: "Eu não quero ver os vossos corpos no Instagram. Eu quero ver o que está no seu interior."





"Eu quero que elas sintam que são capazes de fazer qualquer coisa", disse a atriz e cantora ao programa Today Show, da NBC na sequência da visita. Selena é desta forma cada vez mais uma inspiração para milhares de raparigas e mulheres em todo o mundo.