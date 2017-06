Recém-anunciada como o rosto da marca de beleza Rituals, a atriz Troian Bellisario relevou alguns pormenores sobre a sua vida profissional, as rotinas de beleza e a sua fonte de inspiração na vida em geral.

Qual é o seu ritual diário favorito e porquê?

Sou novata na meditação. Andava a mentalizar-me de todos os benefícios e razões incríveis para começar a incorporar a meditação na minha vida desde há alguns anos, via que tinha sido uma maravilhosa adição na vida de muitos amigos, mas por algum motivo apenas comecei a minha prática há pouco mais de um mês. Adoro ter um pouco do meu dia para mim, para nada, para o silêncio, para começar de novo. Falo com muitas pessoas durante todo o dia e esses simples dez minutos de silêncio são pura felicidade. Recentemente, baixei o aplicativo da Rituals e tem opções para meditação guiada e pequenas práticas de yoga que podemos encaixar facilmente em qualquer intervalo no trabalho. Adoro!

Sente que encontrou o equilíbrio entre vida pessoal e profissional?

Sinto como se estivesse a trabalhar para esse equilíbrio para toda a minha vida e que não deveria ser um processo em constante mutação. A minha carreira vai mudar, assim como a minha vida, família, casa e tudo mais. A mudança é a única constante com a qual podemos contar, por isso sinto que não há equilíbrio certo ou fixo entre o trabalho e a vida pessoal, é um fluxo e refluxo que devemos constantemente estar cientes e prontas para mudar.

Escreveu o seu próprio filme. O que a motiva a criar novas ideias?

Honestamente, a frustração motiva-me imenso. Acho que, quando escrevo, escrevo para trabalhar o meu caminho para sair de determinada situação. Quando escrevi Feed, queria escrever sobre a solidão e a dor que senti no meu Transtorno Alimentar. Queria partilhar a minha experiência e conectar-me com outras pessoas porque me sentia muito isolada na minha cabeça. Mesmo que a história que escrevi não seja exatamente a história da minha vida, os sentimentos da minha experiência são transmitidos, tirando-os da minha cabeça e escrevendo-os num pedaço de papel para entregar a um diretor ou outros atores, ou a um figurinista, uma maquilhadora ou um editor. Isso ajudou-me a libertar a dor e a frustração que sentia.

Onde costuma ir para relaxar?

Qualquer sítio que seja verde. Quando estou em Los Angeles, caminho em Griffith Park. Em Nova Iorque, vou ao Central Park e perco-me (o máximo que posso). Se eu puder ir a algum lugar e ver árvores e ouvir água, acho que isso acalma o ruído dentro de mim.

Tem alguma filosofia específica na vida?

Acho que minhas filosofias de vida são constantemente formadas e reformadas, mas fundamentam-se sempre na bondade. Acredito que devemos fazer tudo para estar cientes de todos os outros que nos rodeiam, tentar ter empatia pela situação de outra pessoa, acreditar que todos fazemos o melhor que podemos e que existe o suficiente para todos se todos estivermos dispostos a ser um pouco menos egoístas com o nosso tempo, com a nossa energia e com os nossos recursos. Uma espécie de David Foster Wallace... O ponto de vista "isto é água".

Qual é a sua forma de viver de alma cheia?

De alma cheia. Humm… Ouvir muito James Brown.

Como cria a sensação de um spa em casa?

Após um longo dia em gravações, acho que a forma mais fácil de criar essa sensação é preparar um belo banho quente e acender uma vela com o meu aroma preferido para descontrair e relaxar.

Quais são alguns dos seus produtos favoritos?

Gosto especialmente das icónicas espumas de duche. Tenho muito o hábito de correr para o banho, na minha pressa matinal, para me despachar para o trabalho, mas ao usar este produto abrando imediatamente um pouco mais que o habitual. O gel explode numa espuma quando entra em contacto com a água. Neste momento é primavera na costa leste e tenho assistido ao florescer das flores de cerejeira um pouco por todo o lado, o que é incrível! Então, atualmente, o meu favorito pessoal é a espuma de banho The Ritual of Sakura. É uma fragrância deliciosa com leite de arroz que faz a minha pele ficar muito mais macia.

Porque decidiu colaborar com a Rituals? E porque acredita encaixar no perfil da marca?

Eu gosto da filosofia por trás da Rituals. Sou apologista do mindfullness que eles incentivam nas pessoas que usam os seus produtos. Ao lembrar-nos dos nossos pequenos rituais diários e do poder que têm, a Rituals espera ajudar as pessoas a relaxar um pouco mais no meio de um dia mais agitado, ou tirar um momento para se cuidarem, quando anteriormente pensavam não ter tempo.