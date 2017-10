Durante a Semana da Moda de Milão, a portuguesa Sara Sampaio foi uma das supermodelos que mais se destacou na passerelle da Dolce & Gabbana – e não só. Também o look da modelo na after party da marca tem sido um dos preferidos da imprensa internacional.

Na nova coleção da Dolce & Gabbana, tudo é amor e sensualidade. Inspirada na Rainha de Copas, as modelos desfilaram em vestidos brilhantes de lantejoulas, estampagens vibrantes e ainda peças tão sensuais como a lingerie.

Sara foi uma das modelos a brilhar na passerelle e na after partyda marca. Na imprensa internacional, o LBD da modelo já é notícia. Conjugou-o apenas com um batom vermelho e foi o suficiente para atrair todas as atenções.