Os Screen Actors Guild Awards (SAG), premiação concedida pelo do Sindicato dos Atores de Hollywood, é uma das mais importantes e decorreu ontem em Los Angeles.





Hidden Figures foi o vencedor na categoria melhor elenco de filme. Denzel Washington levou o prémio de melhor ator pela sua interpretação em Fences e Emma Stone ficou com o troféu de melhor atriz por La La Land. Viola Davis, venceu na categoria de melhor atriz secundária (Hidden Figures).





The Crown arrebatou os principais prémios na categoria de TV. O prémio de melhor atriz foi para Claire Foy, pelo papel de Rainha Elizabeth II, e o de melhor ator secundário foi para John Lithgow, pelo seu papel de Winston Churchill.