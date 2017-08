Sabia que estas celebridades já viveram juntas?

Viveram juntos no início dos anos 90, quando tinham apenas 11 anos e participavam juntos no programa de televisão The Mickey Mouse Club. Timberlake viveu por seis meses com a família de Gosling e foi tempo suficiente para os dois adolescentes causarem vários problemas , como roubarem um carrinho de golfe e conduzirem até aos estúdios.