O casal fez aparição pública rara com as filhas em Nova Iorque e as imagens estão derreter corações.

pub

De recordar que Reynold e Lively casaram em 2012 e tiveram a primeira filha, James, em 2014.

são sem dúvida um dos casais do momento. Já haviam feito furor quando surgiram pela primeira vez em público acompanhados das duas filhas, em Los Angeles, no dia em que Reynolds recebeu a sua estrela no Passeio da Fama de Hollywood.Agora, voltaram a surgir com as duas meninas - James de dois anos e Ines de cinco meses - no passado fim de semana em Nova Iorque e as imagens estão a correr mundo. Estes passeios são uma raridade porque o casal encontra-se a viver em Bedford, uma cidade mais tranquila perto de Nova Iorque.