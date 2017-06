É um dos dias mais prestigiantes do calendário anual da família real inglesa e que já se celebra há mais de 300 anos.









Relacionadas Viagem no tempo a Ascot

Trooping the Colour A Rainha Isabel II, tal como esperado, marcou presença ao lado do marido, o Duque de Edimburgo, e este ano optou por uma cor bem viva, um pouco à semelhança do verde que vestiu no Trooping the Colour do ano passado.