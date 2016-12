pub

A 44ª edição dos International Emmy Awards decorreu no New York Hilton, em Nova Iorque, e contou com várias estrelas de televisão. Os prémios, que destacam as melhores produções para televisão no mundo, excepto nos Estados Unidos, levam a competir 15 países que disputam dez categorias.



A telenovela "Verdades Secretas", exibida em Portugal pela SIC, e que concorria com outra produção da TV Globo – "A Regra do Jogo", de João Emanuel Carneiro, e com outras duas produções (uma canadiana e uma filipina), venceu o Emmy Internacional na categoria de Melhor Novela. Rita Pereira foi uma das atrizes portuguesas presentes, e deslumbrou na passadeira vermelha com um longo vestido nude, com bordados e transparências.



No panorama internacional, a passadeira vermelha foi pisada por reconhecidas atrizes como Birgitte Hjort Sorensen, Carolina Dieckmann ou Christiane Paul.