Esta é a primeira visita de estado de um rei espanhol ao Reino Unido desde que o rei Juan Carlos visitou o país há mais de 30 anos. Filipe e Letizia chegaram ontem a Londres e vão ficar instalados no Palácio de Buckingham nos próximos dias. Esta visita serve, sobretudo, para reforçar as relações entre Espanha e Inglaterra pós-Brexit.

À chegada, Filipe e Letizia foram recebidos por Isabel II e pelo marido, o Duque de Edimburgo, acompanhando a guarda de honra da rainha numa cerimónia especial no Palácio de Buckingham. Esta deverá ser a última ocasião em que o Duque de Edimburgo estará presente num momento protocolar semelhante. De recordar que, recentemente, foi anunciada a sua reforma de eventos oficiais, tendo em conta a sua avançada idade e estado de saúde.

Letizia fugiu um pouco ao seu habitual, num vestido amarelo do designer espanhol Felipe Varela, uma cor que raramente está entre as escolhas da rainha de Espanha, mas que aqui complementou com um chapéu a condizer de María Nieto e sapatos Prada. O resultado foi perfeito.

Depois desta receção inicial, os reis dividiram carruagens e fizeram o habitual percurso pela famosa avenida The Mall, que os levou até à residência oficial do Príncipe Carlos e de Camilla Parker-Bowles. À tarde, tiveram a oportunidade de tomar chá juntos. Letizia mudou entretanto de look, escolhendo para a ocasião um vestido vermelho da Burberry.

O final do dia deu lugar ao banquete de estado, no Palácio de Buckingham, ao qual se juntaram vários convidados, incluindo os príncipes Harry e William, Kate Middleton e a primeira-ministra britânica Theresa May. A Duquesa de Cambridge dividiu atenções com a rainha Letizia, ao surgir com um vestido rendado rosa Marchesa, complementado por uma maravilhosa tiara que pertenceu à Princesa Diana. Segundo consta, esta era uma das peças de joalharia preferidas de Diana. Já Letizia, voltou a confiar em Felipe Varela, ao optar por um vestido vermelho decotado e pela tiara Flor de Lis, uma das mais emblemáticas da joalharia real espanhola.



O segundo dia em Londres, foi marcado pela visita à Abadia de Westminster. Letizia apostou, desta vez, por um look já anteriormente usado durante uma visita aos Estados Unidos em 2015 - um conjunto de camisa azul e saia às flores de Carolina Herrera. O rei Filipe teve ainda oportunidade, no decorrer do dia, de passar por Downing Street, para um encontro privado com a primeira-ministra britânica Theresa May.



O final do segundo dia, ficou marcado por mais um jantar em honra dos reis de Espanha, para o qual Letizia escolheu um vestido azul marinho de um só ombro e ligeiramente drapeado, a combinar com os brincos e a tiara.