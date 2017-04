pub

1. Alexa Chung



A apresentadora inglesa e autora do livro It: Ü ber Style prefere o vermelho Rio Rio da Topshop, uma cor que enaltece o exotismo de Alexa.

2. Dakota Johnson





O escolhido pela protagonista de Fifty Shades é o Arabian Knights, da marca orgânica Ilia, que também foi usado pela atriz durante as filmagens do segundo filme da trilogia. A má notícia é que se encontra esgotado.



3. Emma Stone





A vencedora da 89.ª edição dos Óscares na categoria de Melhor Atriz (com o filme La La Land) é fã dos looks Old Hollywood e por isso aposta no Rouge Allure Velvet da Chanel no tom La Fascinante.





4. Taylor Swift





, da M.A.C, o Dragon Gril da NARS

é a cor mais usada pela cantora. Neste post do Instagram é possível ver Taylor com o lipstick da marca nova-iorquina. Além do Ruby Woo



5. Rosie Huntington-Whiteley





A NARS também é a escolha da ex-modelo da Victoria's Secret. A sua tonalidade predileta é o Mysterious Red , um batom com uma cor mais escura, mas muito sensual e elegante.



6. Rihanna





O preferido de Rihanna é o Ruby Woo, da M.A.C, ao qual a cantora chama Riri Woo (versão Viva Glam). É um retro mate que pertence ao grupo dos batons best-sellers: são vendidas quatro unidades do Ruby da M.A.C a cada minuto em todo o mundo.



7. Kim Kardashian





A socialite é quase sempre vista com nudes, mas tem uma paixão especial pelo vermelho Escatin de Christian Louboutin, uma verdadeira preciosidade, até pela sua embalagem.





8. Natalie Portman









Sendo a cara da Dior em diversas campanhas, Natalie confessou à Hollywood Reporter que tem um gosto especial pelo emblemático 999 Matte, uma reinvenção do tão conhecido #9 de Christian Dior que serviu de inspiração para muitos vestidos da marca.



Joana Pinheiro Rodrigues