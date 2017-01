A estrela do rock dos anos 70 completaria hoje sete décadas de vida, não nos tivesse deixado há quase 1 ano (dia 10 de Janeiro de 2016).



Nascido em Londres em 1947, iniciou a sua carreira no final dos anos 60 e alcançou o estrelato durante as duas décadas seguintes. Reinventou a música pop com músicas como "Space Oddity" e "Starman" e marcou mais do que uma geração, uma vez que as suas canções são ainda hoje êxitos.



Ficou apelidado de "camaleão do rock", por se ter mantido na indústria da música durante cinco décadas, adaptando-se a ela sem perder as letras brilhantes, o timbre característico, a identidade tão própria do seu trabalho.



Recorde o último álbum de David Bowie, entitulado Blackstar (2016), no vídeo abaixo.