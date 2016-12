Raquel Strada em Paris com a Zadig & Voltaire

A Zadig & Voltaire apresentou a nova coleção para o Verão de 2017. Uma apresentação no pátio do escritório da marca, em Paris, com o tema "Garden Party", um tema de inspiração bucólica e flower power.

Maria Joao Bastos, Raquel Strada e Ruben Alves estiveram presentes.