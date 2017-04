A rainha Isabel II fez hoje um comunicado acerca dos atentados terroristas sofridos ontem na capital inglesa. Ironicamente, a monarca tinha hoje agendada uma visita ao novo edifício da New Scotland Yard, visita essa que foi, por razões óbvias, adiada.





O comunicado de Isabel II foi este: ‘Na sequência dos chocantes acontecimentos em Westminster, o Príncipe Philip e eu temos pena de não poder inaugurar o edifício da New Scotland Yard como estava planeado para hoje, por razões mais do que compreensíveis. Espero realizar essa visita numa data futura. Os meus pensamentos, preces e profunda compaixão estão com todos aqueles que foram afetados pelo terrível ato de violência de ontem. Sei que falo por todos, ao expressar os meus infindáveis agradecimentos e admiração pelos membros do Metropolitan Police Service e por todos aqueles que fizeram de tudo para ajudar e proteger outros.’ Pode ler a mensagem original aqui De recordar que a zona de Westminster, em Londres foi ontem atacada, através de uma série de atropelamentos na famosa ponte de Westminster, bem perto do Parlamento britânico. O ataque foi hoje reinvidicado pela organização terrorista ISIS.Veja também: Londrinos Unidos