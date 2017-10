O Brasil está bem representado este ano na passerelle da Victoria’s Secret. Aos 36 anos, Adriana Lima volta a desfilar para a marca de limgerie com a qual trabalha desde 1999. A ela juntam-se Alessandra Ambrosio, também de 36 anos, que desfila para a marca desde 2000. Lais Ribeiro, de 27 anos, estreou-se na passerelle da Victoria’s Secret em 2010, mas só em 2015 ganhou as asas de anjo. As modelos Barbara Fialho, de 27 anos, e Daniela Braga, de 25, também voltam a desfilar.

As estreantes brasileiras deste ano são Bruna Lírio, de 20, Samile Bermanelli e Gizele Oliveira que desfilam pela primeira vez para a marca.

Portugal será mais uma vez representado por Sara Sampaio que, aos 26 anos é uma das embaixadoras da marca, para a qual desfila desde 2013, tendo-se tornando num anjo em 2015. Lily Aldridge e Candice Swanepoel são anjos oficiais desde 2010 e vão também voltar a fazer parte do espectáculo marcado, como de costume, para dezembro. A última modelo a juntar-se ao grupo restrito de 14 Angels foi a dinamarquesa Josephine Skriver. Tem 23 anos e desfila para a marca desde 2013.

Maria Borges, que também regressa este ano, é a única modelo angolana a desfilar por três vezes consecutivas para a marca. Sem surpresas, as irmãs Hadid estão de volta. Gigi desfila há três anos para a marca e Bella já desfilou por duas vezes.