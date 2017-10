Mais bonitas, fortes e inspiradoras, estas são as mulheres com mais de 50 anos que estão a mudar a nossa percepção em relação à idade. Na edição de setembro da revista Máxima, que acaba de chegar às bancas, há um texto que reflete sobre a idade no feminino e sobre as razões que têm alterado a perspetiva da moda, da beleza e da sociedade. O que está a mudar? A forma como a indústria olha as mulheres mais velhas e uma evolução natural que deixa (finalmente) de parte a obcessão pela juventude."Quando certas marcas de luxo se aventuram no território conquistado pelos millennials, o impacto é grande. Dries van Noten fez sensação em março ao fazer desfilar modelos mais velhas (como a belga Kristina De Coninck, que iniciou a sua carreira há 30 anos) e a Calvin Klein quis revelar a beleza em todas as idades com a sua mais recente coleção de lingerie. Resultado: através da lente de Sofia Coppola, só a vemos a ela entre as outras modelos. Ela? Lauren Hutton (igualmente escolhida como musa desta estação pela Bottega Veneta), de 73 anos. Simplesmente sublime", diz a jornalista Marion Dupus. Leia o artigo na íntegra na revista deste mês.