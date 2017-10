Stephen Colbert, apresentador do programa The Late Show with Stephen Colbert, tem uma nova rubrica. Chama-se #PuberMe e tem como objetivo recolher fundos e ajudar a reconstruir Porto Rico, após a destruição causada pelo furacão Maria.

Por cada fotografia partilhada por uma celebridade com a hashtag #PuberMe, a fundação de Colbert, The Stephen Colbert Americone Dream Fund, doará 1000 dólares. Entre as várias celebridades a participar estão Reese Witherspoon e James Van Der Beek.