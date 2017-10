A 31 de agosto assinalam-se os 20 anos da morte princesa Diana, que aos 36 anos não resistiu a um trágico acidente de carro no túnel Pont de l'Alma, em Paris. Em homenagem àquela que foi uma das princesas mais amadas de Inglaterra, os príncipes William e Harry, junto a Kate Middleton, visitaram o jardim Sunken, no interior do Kensington Palace, no centro de Londres, a residência de Diana durante praticamente toda a sua vida. Para a ocasião, Kate Middleton usou um vestido floral da marca Prada, uma evidente – e bonita - homenagem à princesa.

Destinada a ser a única aparição pública dos príncipes durante esta homenagem (o dia 31 de agosto será passado em privado) a visita a este jardim em particular deve-se a facto de Diana adorar flores e ter uma ligação especial com este cenário. Assim, e para a ocasião, a família real britânica transformou-o num "jardim branco", coberto das flores preferidas da princesa - túlipas brancas, narcisos e jacintos perfumados. "Diana nunca foi perita em jardinagem, mas existiam certas cores de que realmente gostava – rosa claro, branco, amarelo, e sobretudo as cores pastel. Costumava torcer o nariz sempre que plantava flores vermelhas ou roxas" revelou, numa entrevista ao The Telegraph, Graham Dillamore, o jardineiro oficial da residência real - que conhecia bem Diana pelas suas visitas frequentes ao jardim.

Durante a homenagem, os príncipes conheceram o curador do jardim, Sean Harkin, mas também os representantes das instituições de solidariedade mais próximas das ações de Diana nos seus últimos anos de vida, como a National Aids Trust, a English National Ballet e a Centrepoint.

O respeito pela preferência de Diana por espaços verdes foi também uma das razões para que o lugar onde foi enterrada há vinte anos seja, o Pleasure Garden, fique numa pequena ilha no centro de um lago ornamental conhecido por The Oval Lake, dentro do jardim do parque Althorp.