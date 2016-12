A casa real britânica acaba de confirmar o namoro do príncipe mais cobiçado do momento com a atriz Meghan Markle. Todos os detalhes aqui.

A família real britânica confirmou: a atriz americana Meghan Markle é a namorada do Princípe Harry. Segundo um comunicado do Kensington Palace, depois de a atriz ter sido ameaçada e vítima de racismo e de ter visto a sua privacidade invadida pelos meios de comunicação social - que geraram crítícas e comentários depreciativos - a casa real britânica percebeu a necessidade de clarificar a situação amorosa da vida pessoal do Príncipe Harry.



Segundo o site Instyle.uk, o casal conheceu-se quando Harry estava em Toronto a promover o filme Invictus Games (2017) onde Meghan filmava a série de drama Suits, onde interpreta a personagem Rachel Zane. De acordo com o comunicado oficial, o príncipe estaria "preocupado com a segurança da namorada e decepcionado não ter sido capaz de protegê-la".



Meghan Markle já foi casada com o produtor de cinema Trevor Engelson em 2011, mas o relacionamento terminou em 2013. Já Harry se suspeita ter tido várias namoradas como Chelsy Davy e Cressida Bonas.



Leia o comunicado completo, aqui.