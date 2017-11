A confirmação é oficial e foi dada pelo príncipe Carlos, através de um comunicado divulgado pela Clarence House: ‘A Sua Alteza Real o Príncipe de Gales está feliz por anunciar o noivado do Príncipe Harry com Ms. Meghan Markle. O casamento terá lugar na primavera de 2018. Mais detalhes acerca do dia do casamento serão anunciados em breve.’.

No mesmo comunicado é possível ainda ler-se que 'Sua Alteza Real e Ms. Markle ficaram noivos em Londres no início deste mês. O Príncipe Harry informou Sua Majestade a Rainha e outros membros próximos da família. (…) O casal irá viver em Nottingham Cottage, no Palácio de Kensington.’.

A bênção por parte dos pais da noiva também já foi dada. O Palácio de Kensington divulgou as palavras de Thomas Markle e Doria Ragland: ‘Estamos incrivelmente felizes pela Meghan e pelo Harry. A nossa filha foi sempre uma pessoa amável e gentil. Ver a sua união com Harry, que partilha as mesmas qualidades, é uma fonte de grande alegria para nós enquanto pais’.



Entretanto, são já várias as equipas de televisão que se estão a instalar às portas do Palácio de Kensington, na esperança de um anúncio oficial dos noivos estar iminente. Existem fortes indícios de que essa momento deverá ocorrer amanhã, dia 28 de novembro.



A par disso, Meghan Markle fez a grande mudança de Toronto para Londres na semana passada, e tudo indica que já estará instalada no Palácio de Kensington.