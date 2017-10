Chegou finalmente o dia em que o príncipe George troca o infantário pela escola. A Thomas’s Bettersea acolheu o pequeno príncipe que chegou acompanhado pelo seu pai, o príncipe William.

Esperava-se que Kate Middleton também acompanhasse George, mas talvez por causa da gravidez recentemente anunciada, a princesa tenha preferido resguardar-se. Ainda assim, George chegou pela mão do pai e foi prontamente recebido por uma representante da escola.

Para as crianças, o primeiro dia de escola é como uma prova de valentia, onde têm de enfrentar todas as novidades de uma só vez. Novos espaços, colegas que nunca conheceram e novos desafios. O pequeno George chegou com um ar tímido, mas muito profissional, na forma como logo cumprimentou a representante da escola que o recebeu. O príncipe William fez questão de acompanhar todo o primeiro dia do seu filho mais velho, seguindo o exemplo da mãe, a princesa Diana.



Veja o vídeo:





This morning Prince George, accompanied by The Duke of Cambridge, attended his first day of school at Thomas's Battersea in London. Their Royal Highnesses were met by the Head of Lower School on arrival, before The Duke took Prince George inside to his reception classroom. Uma publicação partilhada por Kensington Palace (@kensingtonroyal) a Set 7, 2017 às 1:10 PDT