Charlotte Elizabeth Diana, foi o nome escolhido em homenagem ao avô Charles, à avó Diana e à bisavó Elizabeth. Charlotte é um nome de origem francesa e é também o nome do meio da irmã de Kate, Pippa Middleton.





A casa real britânica divulgou uma nova fotografia da princesa Charlotte como forma de marcar a data do seu 2º aniversário, a 2 de maio. Tal como já se tornou habitual, a imagem da princesa foi captada pela objetiva da mãe, Kate Middleton, neste caso na casa da família em Anmer Hall (Norfolk, Inglaterra).A privacidade da pequena princesa, à semelhança do irmão príncipe George, tem sido bastante resguardada ao longo do último ano, tendo sido possível vê-la em público somente num par de ocasiões. Uma das mais recentes saídas de Charlotte a público foi durante a tradicional ida à igreja no dia de Natal, em Bucklebury, terra natal dos avós maternos. A outra aparição pública deu-se durante a visita oficial dos Duques de Cambridge ao Canadá.O primeiro aniversário da princesa ficou marcado pela divulgação oficial de quatro fotografias suas, mas a primeiríssima imagem que dela surgiu a público foi no dia do seu nascimento, a 2 de maio de 2015, nos braços de Kate Middleton, à porta do hospital St Mary, em Londres. Recorde aqui esse dia!A partir do próximo verão, os Duques de Cambridge tencionam passar mais tempo em Londres, sendo que William se prepara para deixar nessa altura o trabalho de piloto do helicóptero ambulância e passarão a viver no Palácio de Kensignton.Ângela Mata