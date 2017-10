O Palácio Imperial declarou a intenção da princesa Mako depois do anúncio oficial do noivado, no fim de semana passado. Mako e Kei Komuro têm ambos 25 anos e estudaram juntos na Universidade Cristã Internacional de Tóquio. O casamento será no próximo ano.

Apesar de nunca ter estado na ordem da sucessão, a princesa Mako deve desistir do seu estatuto real para se casar com Komuro. O seu pai, príncipe Akishino, está atualmente em segundo lugar na linha de sucessão ao trono. O terceiro lugar pertence ao irmão de Mako, o príncipe Hisahito.

No Japão, a notícia suscitou algumas preocupações em relação ao futuro da monarquia e reavivou o debate sobre a atual legislação ligada ao tema.