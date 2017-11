A cerimónia da entrega de prémios do cinema independente aconteceu em Nova Iorque, no início desta semana, e foram atribuídos galardões àqueles que foram considerados os melhores filmes do ano. Call Me by Your Name e o filme de terror Hye foram os grandes protagonistas da noite.

Olhando para a red carpet do evento e em especial para as escolhas de looks das actrizes Nicole Kidman, Margot Robbie e Rachel Weisz, podemos concluir que as lantejoulas estão de volta. Kidman optou por um vestido da coleção primavera/verão 2018 da Altuzarra, Reese Witherspoon surgiu com um vestido preto com detalhes dourados Oscar de La Renta, Margot Robbie escolheu um vestido preto Yves Saint Laurent, assim como Rachel Weisz, mas numa versão mais curta e brilhante.