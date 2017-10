A Calzedonia escolheu Verona, a cidade de Romeu e Julieta, para apresentar a nova coleção de legwear para o próximo outono/inverno. O desfile, divulgado nas redes sociais com a hashtag #CalzedoniaLegShow, decorreu na sede da Calzedonia em Verona e alternou as várias coleções com performances de dança. A festa contou com celebridades internacionais, incluindo o rosto da marca, a atriz Julia Roberts, que se sentou na primeira fila, Anna Dello Russo ou Chiara Ferragni. Mas também com algumas personalidades portuguesas, como Joana Duarte, Ana Sofia Martins e Carolina Loureiro, e digital influencers, como Catarina Nogueira, Mafalda Patrício ou Rita Mittermayer.









Em breve leia mais na edição impressa da Máxima sobre o evento.



Além do espaço do desfile, a marca organizou uma exposição que apresentou uma retrospetiva da evolução da coleção de legwear ao longo dos anos.Em breve leia mais na edição impressa da Máxima sobre o evento.



Desfile Calzedonia #LegShow em Verona







A carregar o vídeo ... Calzedonia #LegShow em Verona