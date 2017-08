É impossível não ter uma empatia imediata com um dos casais mais cúmplices de sempre: os Obama. Presidente e Primeira-Dama dos Estados Unidos da América de 2009 a 2017, Barack e Michelle sempre foram o espelho da união e da força. Desde os meses de campanha que antecederam a vitória de Obama, aos momentos políticos mais tensos e ao último discurso emocionado do 44º presidente da América que o mundo, de olhos postos nos dois, se rendeu à sua proximidade.Talvez porque assistimos às suas angústias, espelhadas muitas vezes nas trocas de olhar, nas expressões séries e nas discretas lágrimas que vimos aqui e ali. Porque mudámos o semblante com as suas vitórias, evidentes nos sorrisos e gargalhadas por entre cumprimentos oficiais. Porque absorvemos a sua boa disposição e mútua compreensão, em pequenos gestos como uma festa no rosto, um passo de dança no tempo certo, ou até um encostar de punhos em jeito de brincadeira.Por todos os momentos que acompanhámos, pela capacidade de abrir-nos o coração com discursos atrás de discursos repletos de humanidade, e por serem o espelho de um amor maior, são mais do que um exemplo a seguir: são um exemplo de amor que inspira o mundo.Saiba do que falamos, na galeria acima, e veja também o discurso de Michelle para a filha Malia Fotografia: Getty Images