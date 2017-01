pub

A cerimónia foi apresentada pelo apresentador Joel McHale e decorreu no Microsoft Theater, em Los Angeles. Logo para aquecer, o apresentador fez uma entrada triunfante em palco, com um carrinho de oito bebés, dizendo que se tratavam de 'parte do acordo de divórcio de Angelina Jolie e Brad Pitt'.







Ellen DeGeneres foi homenageada por ser a artista que mais prémios ganhou ao longo dos anos no People’s Choice Awards. Na totalidade ela ganhou 20 prémios. Este ano, venceu nas categorias de melhor voz em filme de animação, por À Procura de Dory, e como melhor apresentadora de TV.







Johnny Depp fez um dos discursos mais comentados, ao receber o prémio de Ícone Favorito de Cinema. Esta foi também a primeira vez que o ator surgiu em público depois de ter sido dado como terminado o processo de divórcio de Amber Heard.







O evento decorreu com vários momentos dignos de muitas gargalhadas por parte da plateia e outros musicais - um deles com o grupo Fifth Harmony, pela primeira vez em quarteto, depois da saída de Camilla Cabello.



Veja aqui a lista completa de vencedores:



CINEMA

Filme Favorito

Procurando Dory

Ator Favorito de Cinema

Ryan Reynolds

Atriz Favorita de Cinema

Jennifer Lawrence

Filme de Ação Favorito

Deadpool

Ator Favorito em Filme de Ação

Robert Downey Jr.

Atriz Favorita em Filme de Ação

Margot Robbie

Voz Favorita em Filme de Animação

Ellen DeGeneres, À Procura de Dory

Filme de Comédia Favorito

Bad Moms

Ator Favorito em Filme de Comédia

Kevin Hart

Atriz Favorita em Filme de Comédia

Melissa McCarthy

Filme de Drama Favorito

Me Before You

Ator Favorito em Filme de Drama

Tom Hanks

Atriz Favorita em Filme de Drama

Blake Lively

Filme de Família Favorito

À Procura de Dory

Filme de Thriller Favorito

A Rapariga no Comboio

Ícone Favorito do Cinema

Johnny Depp





TELEVISÃO