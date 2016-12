A nova Ucal Zero Lactose foi apresentada num pequeno-almoço, na Casa do Lago da Estufa Fria, e contou com a presença de Pedro Teixeira.

pub

A Ucal acaba de apresentar uma novidade mais saudável no mundo de um dos leites com chocolates preferidos dos portugueses: Ucal Zero % Lactose. "As pessoas preocupam-se cada vez mais com a saúde e estão cada vez mais informadas, e por isso esta solução da Ucal faz todo o sentido".

Foi na Casa do Lago, na Estufa Fria, que a marca revelou a nova Ucal Zero Lactose, e contou com a presença de rostos conhecidos como Pedro Teixeira e Vanessa Martins.