A marca de relógios Daniel Wellington chegou ao seu primeiro espaço em território português: a loja The Feeting Room, no coração do Chiado.

A marca Daniel Wellington é uma marca britânica de relógios clássicos (com 3 milhões de seguidores no Instagram!) que nasceu de uma viagem feita por Filip Tysander, o fundador, ao outro lado do mundo. Tysander conheceu um intrigante cavalheiro britânico com um estilo impecável, mas despretensioso. O homem tinha um gosto especial por usar os seus relógios antigos em braceletes NATO, velhas e gastas. Chamava-se Daniel Wellington. Inspirado pelo estilo intemporal que acabara de conhecer, Tysander decidiu criar a sua própria linha de relógios marcada por linhas minimalistas e refinadas, um design clássico e braceletes intermutáveis.





"A Daniel Wellington é uma marca dirigida para a geração millennial e este conceito de loja (concept stores e lifestyle stores) é muito novo, criado para esta geração, e por isso faz todo o sentido este casamento – é um local de excelência", explica à Máxima Manuel Bento de Sousa (CEO da marca em Portugal) sobre a escolha do espaço The Feeting Room, na Calçada do Sacramento, número 26, no Chiado, em Lisboa.





Quer esteja num evento formal, a jogar uma partida de ténis ou a desfrutar de um dia de sol no clube de praia, os relógios da marca são "clássicos, intemporais, ganham pela versatilidade da troca de braceletes e, acima de tudo, estão atuais agora e daqui a 20 anos sabemos que estarão igualmente atuais". Todos os relógios possuem mostradores especialmente desenhados e desenvolvidos de modo a combinarem na perfeição com as finas pulseiras NATO e de couro disponíveis para encomenda.