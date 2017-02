New England Patriots (

onde joga Tom Brady, o marido da supermodelo Gisele Bündchen) disputou a vitória contra os

Atlanta Falcons

Desde Beyoncé, Katy Perry, Janet Jackson, Madonna, Rolling Stones, ou Coldplay, muitos foram os artistas que pisaram o palco do estádio, nos intervalos do jogo.

Bündchen. A assistir, estavam também um dos casais americanos mais mediáticos, Chrissy Teigen e John Legend.

"We Accept" frisou a importância da aceitação e da necessidade de existir espaço para todos, através da visão de pessoas de todas as nacionalidades, crenças e passados. "Não importa quem seja, de onde vem, quem ama ou quem admira, todos pertencemos ao mesmo sítio. Quanto mais aceitação existir, mais bonito o mundo é".





, de Atlanta, Georgia.Neste que é um dos eventos mais esperados do ano, onde estão presentes várias celebridades americanas, os olhos estão todos postos no jogo, mas também nas atuações.Este ano, a convidada foi Lady Gaga. A performance contou com uma série de surpresas, entre as quais a elevação no ar da cantora, durante várias das músicas que cantou, num elegante (e brilhante) conjunto Versace.Um dos momentos mais falados da noite foi a chegada de George H.W. Bush e Barbara Bush. Logo antes do jogo arrancar, o ex-Presidente lançou a moeda ao ar para saber quem começaria, e acabou por beneficiar os Atlanta Falcons.Por outro lado, no final os olhos estiveram postos na eufórica celebração dos New England Patriots, a qual o jogador Tom Brady quis celebrar junto dos filhos e da mulher, GiselePara além do jogo e das atuações, o Superbowl destaca os melhores anúncios comerciais, e atenta nas mensagens subliminares que podem passar, numa altura tão importante e crítica para a América. O anúncio da AirBnB, "We Accept", foi um dos mais falados, devido à mensagem que passou.Percorra a galeria e veja alguns dos melhores momentos do Superbowl.