A supermodelo faz 21 anos hoje, mas foi ontem que começou a celebração do aniversário, com uma enorme festa privada em Hollywood.



Entre família e amigos, muitas foram as caras conhecidas que marcaram presença no evento: as irmãs Kim, Kourtney e Khloé (Kardashian) e Kylie (Jenner), a mãe Kris Jenner e o respetivo namorado Corey Gamble, o pai Caitlyn Jenner, as amigas e supermodelos Hailey Baldwin, Taylor Hill, e tantas outras figuras da moda e do jet set americano.



Os looks escolhidos por Kendall para a noite de ontem (um para o jantar e outro para a festa) são um reflexo daquilo que a própria tem transmitido de si nos últimos tempos e em especial no último ano: mostram beleza, ousadia, elegância e despreocupação.





