A rainha de Espanha esteve por Portugal e os seus looks foram, como sempre, muito falados. Mas houve um pormenor que passou despercebido: a carteira e os brincos Parfois que Letizia usou.

A marca portuguesa foi eleita pela rainha para construir um look sóbrio e elegante, que conjuga a inspiração militar (presente no casaco) com a feminilidade (do penteado e da maquilhagem, sobretudo).



