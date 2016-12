pub

Conheça aqui a lista completa de vencedores.



Artista do Ano: Ariana Grande

Melhor Banda ou Dupla:Twenty one pilots

Melhor Artista Contemporâneo: Adele

Melhor Artista Masculino de Pop/Rock: Justin Bieber

Melhor Artista Feminina de Pop/Rock: Selena Gomez

Álbum Favorito de Pop/Rock: Justin Bieber - Purpose

Melhor Música de Pop/Rock. Justin Bieber - Love Yourself

Artista Revelação do Ano: ZAYN

Videoclipe do Ano: Justin Bieber - Sorry

Artista Favorito de Rap/Hip Hop: Drake

Melhor Álbum de Rap/Hip Hop: Drake - Views

Música Favorita de Rap/Hip Hop: Drake - Hotline Bling

Colaboração do Ano: Fifth Harmony - Work From Home (Feat. Ty Dolla $ign)

Artista Feminina Favorita de R&B/Soul: Rihanna

Artista Masculino Favorito de R&B/Soul: Chris Brown

Álbum Favorito de R&B/Soul: Rihanna - ANTi

Melhor Música de R&B/Soul: Rihanna - Work (Feat. Drake)

Melhor Trilha Sonora: Prince - Purple Rain

Artista Latino Favorito: J BalvinEnrique IglesiasNicky Jam

Artista Contemporâneo Inspirador Favorito: Hillsong United

Artista Favorito de Rock Alternativo: Twenty one pilots

Artista Favorito de EDM: The Chainsmokers

Melhor Música de Country: Tim McGraw - Humble and Kind

Álbum de Country Favorito: Carrie Underwood - Storyteller

Artista de Country Favorita: Carrie Underwood

Artista de Country Favorito: Blake Shelton

Melhor Grupo ou Dupla de Country: Florida Georgia Line

Tournée do Ano: Beyoncé