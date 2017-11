Na próxima segunda-feira, dia 20 de novembro, celebram-se os 70 anos do casamento de Isabel II com o Príncipe Philip. A cerimónia decorreu em 1947, na Abadia de Westminster, onde estiveram presentes cerca de 2 mil convidados.

Passadas sete décadas e quatro filhos, oito netos e cinco bisnetos depois, Isabel II, com 91 anos, e Philip, com 96, vão celebrar as bodas de platina, tornando-se o primeiro casal real britânico a alcançar este marco. Apesar disso, consta que, desta vez, as celebrações vão ser mais discretas, ao contrário do que aconteceu nas anteriores bodas de prata, ouro e diamante.

A imprensa inglesa diz que, para assinalar o dia, está a ser organizado um jantar no Castelo de Windsor, para o qual estão convidados todos os membros da família real e alguns dos amigos mais próximos. A modéstia nos festejos deste ano deve-se, sobretudo, ao facto de muitos dos grandes amigos do casal já terem falecido.

De recordar que há um ano a rainha perdeu uma das suas primas e grande confidente, Margaret Rhodes, e, muito pouco depois, uma das suas damas de honor, Lady Elizabeth Longman. O mesmo aconteceu com o príncipe Philip que, recentemente, perdeu a prima Condessa de Mountbatten.

Recordamos os melhores momentos do casamento real na galeria.