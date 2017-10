A 69ª edição dos Emmys esteve bastante concorrida, com a presença de alguns dos mais emblemáticos nomes do mundo do cinema e da televisão.



No que toca aos prémios, houve também bastante política à mistura. The Handmaid’s Tale , uma história sobre mulheres e totalitarismo ainda não estreou em Portugal, foi considerada a Melhor Série Dramática. Fez-se também história na televisão com Hulu a vencer o prémio principal dos Emmys, tornando-se a primeira plataforma de streaming a consegui-lo. E fê-lo com uma série baseada no radical romance distópico de Margaret Atwood sobre uns EUA teocráticos, dominados pelos puritanos e, no fundo, a autonomia e os direitos reprodutivos das mulheres.



Os principais vencedores da noite:



- Melhor Série Dramática : The Handmaid’s Tale (Hulu, ainda sem estreia em Portugal)

- Melhor Ator numa Série Dramática : Sterling K. Brown, This Is Us

- Melhor Atriz numa Série Dramática : Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

- Melhor Ator Secundário Numa Série Dramática : John Lithgow, The Crown

- Melhor Atriz Secundária Numa Série Dramática : Ann Dowd, The Handmaid’s Tale

- Melhor Série de Comédia : Veep (HBO/TVSéries)

- Melhor Ator Numa Série de Comédia : Donald Glover, Atlanta

- Melhor Atriz Numa Série de Comédia : Julia Louis-Dreyfus, Veep

- Melhor Ator Secundário de Comédia : Alec Baldwin, Saturday Night Live

- Melhor Atriz Secundária de Comédia : Kate McKinnon, Saturday Night Live

- Série Limitada : Big Little Lies (HBO/TVSéries)

- Melhor Atriz em Série Limitada ou Telefilme : Nicole Kidman, Big Little Lies

- Melhor Ator em Série Limitada ou Telefilme : Riz Ahmed, The Night Of

- Melhor Programa de Variedades : Last Week Tonight with John Oliver (HBO,RTP3)





A lista completa de vencedores, aqui