Jã não somos só nós a dizê-lo, agora é a ciência que o confirma. George Clooney tem o rosto masculino mais perfeito do mundo. Quem o diz são os especialistas do Centre For Advanced Facial Cosmetic and Plastig Surgery, de Londres, que analisaram as medidas do ator de acordo com a proporção áurea ? equação matemática inventada pelos gregos que costuma ser associada a formas perfeitas em diversas áreas da natureza e humanas.

Os testes foram realizados a partir de um programa de computador que calcula a proporcionalidade entre o tamanho do nariz, do queixo e a posição dos olhos. "Ele (George Clooney) tem uma simetria facial bonita e aproxima-se mais do que qualquer outro homem daquilo que os gregos consideraram o rosto perfeito, quando chegaram à proporção áurea", revelou o médico Julian de Silva em entrevista ao jornal inglês Daily Mail.

Desta forma, confirma-se que o ator norte-americano coincide em 91,86% com as proporções perfeitas descritas há séculos por Leonardo Da Vinci. Em segundo lugar na lista de personalidades masculinas analisadas está o ator Bradley Cooper, com 91,80%, e em terceiro Brad Pitt, com 90,51%. Veja a lista dos 10 homens mais bonitos na fotogaleria em cima.